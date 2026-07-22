Лавров рассказал, чего Россия ждет от американских коллег

Россия исходит из того, что коллеги в США пока не отказались от озвученных в Анкоридже на Аляске предложений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, эти положения хорошо всем известны, встречу транслировала пресс-служба дипломатического ведомства.

Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали [в Анкоридже] и которые хорошо всем уже теперь известны, — сказал министр.

Ранее Лавров отметил, что неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам Москвы. Он также напомнил, что Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже. Министр добавил, что от этих инициатив американского лидера пытаются оттащить европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.

Политолог-американист Константин Блохин не исключил, что Вашингтон действительно может выйти из переговоров. По его словам, администрации Трампа нужна продуктивность и эффективность от любых урегулирований, а не пустая трата ресурсов.