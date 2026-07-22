Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 12:10

Лавров рассказал, чего Россия ждет от американских коллег

Лавров: Россия исходит из верности США озвученным в Анкоридже предложениям

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия исходит из того, что коллеги в США пока не отказались от озвученных в Анкоридже на Аляске предложений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, эти положения хорошо всем известны, встречу транслировала пресс-служба дипломатического ведомства.

Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали [в Анкоридже] и которые хорошо всем уже теперь известны, — сказал министр.

Ранее Лавров отметил, что неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам Москвы. Он также напомнил, что Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа на саммите в Анкоридже. Министр добавил, что от этих инициатив американского лидера пытаются оттащить европейские союзники и президент Украины Владимир Зеленский.

Политолог-американист Константин Блохин не исключил, что Вашингтон действительно может выйти из переговоров. По его словам, администрации Трампа нужна продуктивность и эффективность от любых урегулирований, а не пустая трата ресурсов.

Власть
МИД России
Сергей Лавров
США
Анкоридж
Аляска
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курске раскрыли последствия налета ВСУ
Украинца осудили на 24 года за подготовку к совершению теракта на Кубани
«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ
Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.