Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США

Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США Лавров: проблемы США с продвижением договоренностей Анкориджа не касаются РФ

Неспособность Вашингтона продвигать договоренности, достигнутые с Москвой на Аляске, не относится к проблемам России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Он напомнил, что Россия согласилась с предложениями США по итогам саммита в Анкоридже.

Если американские наши коллеги считают, что у них нет возможности продвигать эту договоренность, это не наша проблема, — сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД заявил: президент России Владимир Путин принял предложение американского лидера Дональда Трампа о переговором процессе по Украине еще во время встречи на Аляске в августе 2025 года. По его словам, остальные обстоятельства зависят от США.

До этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что разрешение военного конфликта на Украине застопорилось. По его словам, американская сторона пыталась играть роль посредника в этом процессе.

Кроме того, Лавров сказал, что Россия должна устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины. Политик сделал такое заявление, выступая на торжественной церемонии возложения венков в здании МИД.