Лавров: Россия должна устранить угрозы с территории Украины

Россия должна устранить любые угрозы своей безопасности, исходящие с территории Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Политик сделал такое заявление, выступая на торжественной церемонии возложения венков в здании МИД.

Мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории, — сказал Лавров.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России с начала перемирия зафиксировали 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. По информации ведомства, украинская армия продолжает наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям ВС РФ.

До этого в Минобороны сообщали, что украинские вооруженные формирования продолжили наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, несмотря на объявленный режим перемирия. Для атак использовались артиллерия и беспилотные летательные аппараты.