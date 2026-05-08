В Минобороны России указали на нарушение перемирия со стороны ВСУ

Украинские вооруженные формирования продолжили наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, несмотря на объявленный режим перемирия, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Для атак использовались артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

В пресс-службе Минобороны РФ также отметили, что Вооруженные силы России с начала перемирия зафиксировали 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные в условиях обстрелов со стороны украинских сил отвечали зеркально на нарушения режима прекращения огня и наносили симметричные удары. В ведомстве сообщили, что наносились удары в ответ по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражению также подвергались пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.