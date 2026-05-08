Вооруженные силы России с начала перемирия зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, украинская армия продолжает наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям ВС РФ.

Всего с начала перемирия зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев усилил атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на 8 мая, проигнорировав объявленное Москвой перемирие. По его словам, с украинской стороны не наблюдается даже признаков следования режиму тишины.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что весь центр Киева будет полностью разрушен в случае ответных ударов со стороны российских военных на атаки ВСУ. Он отметил, что на месте западных партнеров давно бы «отнял спички» у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот способен «запалить всю Европу».