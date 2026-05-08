08 мая 2026 в 10:35

В Госдуме намекнули на печальную судьбу Киева из-за ВСУ

Депутат Колесник не исключил, что весь центр Киева будет разрушен

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Весь центр Киева будет полностью разрушен в результате ответных ударов со стороны российских военных на атаки Вооруженных сил Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, минувшей ночью после объявленного перемирия уже была предпринята попытка масштабной атаки ВСУ на регионы РФ.

В центре Киева находятся офис президента Украины Владимира Зеленского, здание СБУ, улица Банковая, много что там расположено. Атаковать ли центры принятия решений в сердце украинской столицы — это решат в Минобороны. Политическое заявление Россия сделала. Западные страны не эвакуируют свои посольства. Наше дело - предупредить. Запад либо не верит, либо им плевать на своих. Или Зеленский их приучил наплевательски относиться к людям. Мы их предупредили, а Россия слово держит. Вероятно, Киев считает, что Москва не нанесет такого удара, но они не оставляют нам иного выбора. Ночью была попытка массированной атаки со стороны ВСУ. Если так продолжится, то центра Киева не останется на карте, он будет разрушен, — высказался Колесник.

Он отметил, что на месте западных партнеров давно бы у Зеленского «отнял спички», поскольку тот способен «запалить всю Европу». По его мнению, именно на этом европейская цивилизация может закончиться.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что Украина продолжит наносить удары по территории России 9 мая. По его словам, Киев может устроить провокации в День Победы, несмотря на попытки Москвы установить перемирие.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

