«Не удивляют»: сенатор о сорванном Украиной перемирии и атакам на Россию

Украина продолжит наносить удары по территории России 9 мая, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Киев может устроить провокации и в День Победы, несмотря на попытки Москвы установить перемирие.

К сожалению, даже такие шаги, [как атаки ВСУ в нарушение перемирия], уже не удивляют. Что касается возможных ударов 9 мая, скажу, что от этого режима на Украине можно ждать чего угодно. Поэтому я думаю, что мы не будем неосторожны. Все же помнят заявление Минобороны [о зеркальном мощном ударе по центрам принятия решений в ответ на атаки Вооруженных сил Украины на РФ]. Я думаю, что при необходимости то, что мы объявили, а именно атаки на Киев, будет исполнено, — сказал Джабаров.

Ранее в Минобороны заявили, что украинская армия в нарушение объявленного Россией перемирия в честь празднования Дня Победы нанесла уже 887 ударов беспилотной авиацией по позициям ВС РФ. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.