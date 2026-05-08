ВСУ нанесли 887 ударов по позициям ВС России в нарушение перемирия

Украинская армия в нарушение объявленного Россией перемирия в честь празднования Дня Победы нанесла уже 887 ударов беспилотной авиацией по позициям ВС РФ, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.

Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии, — отметили в ведомстве.

В частности, зарегистрировано 394 удара FPV-дронами, 107 ударов беспилотниками октокоптерного типа, 171 — дронами самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА. Кроме того, с полуночи 8 мая российская ПВО сбила вне зоны СВО 390 беспилотников ВСУ и шесть управляемых ракет «Нептун», уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии. Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.