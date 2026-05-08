«Даже признаков не наблюдается»: Мирошник о соблюдении Киевом режима тишины Мирошник: Киев не стал соблюдать режим тишины и усилил атаки вдоль ЛБС

Киев усилил атаки на российские территории вдоль линии боевого соприкосновения в ночь на 8 мая, проигнорировав объявленное российской стороной перемирие, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, ВСУ за ночь нанесли 887 ударов с использованием беспилотников.

Киев усилил свои атаки российских территорий вдоль ЛБС. Даже признаков следования «режиму тишины» с украинской стороны не наблюдается, — написал он.

Минобороны России всего зафиксировало 1365 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева. Так, с полуночи 8 мая российская ПВО сбила вне зоны СВО 390 беспилотников ВСУ и шесть управляемых ракет «Нептун».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что Украина продолжит наносить удары по территории России 9 мая. По его словам, Киев может устроить провокации и в День Победы, несмотря на попытки Москвы установить перемирие.

Тем временем на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии. Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.