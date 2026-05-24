Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше

Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины «Орешником», «Кинжалами» и «Цирконами» после атаки ВСУ на колледж в Старобельске, в Верховной раде началась цепная паника: депутаты один за другим призывают к перемирию с Россией, в Москву идет арктическое вторжение — на окраинах столицы ожидается мокрый снег — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в соцсетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Удар возмездия за детей: как Россия наказала Украину

Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

«Нанесен массированный удар баллистическими ракетами „Орешник“, аэробаллистическими ракетами „Искандер“, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ и крылатыми ракетами „Циркон“», — говорится в публикации.

Накануне, 23 мая, стало известно, что число погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске выросло до 21 человека. Всего пострадали 63 человека. Спасатели завершили работы на месте происшествия и извлекли все тела из-под завалов.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что удар новейшей ракетой «Орешник» стал очередным сигналом для Киева и Европы о том, что это оружие способно пробить любую систему ПВО, а в ядерном оснащении способно нанести колоссальный ущерб. По информации источника, вторым важным аспектом ночной массированной атаки стал сам факт удара по Киеву.

Мониторинговые сервисы Украины признают, что местная противовоздушная оборона сработала неудачно, по всему городу зафиксировано много попаданий. Издание отмечает, что, даже по официальным сводкам командования Воздушных сил ВСУ, не было сбито ни одной ракеты «Кинжал» и «Циркон».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вечного продолжения конфликта с Россией. По его словам, главу государства не волнуют страдания своего народа.

«Зеленскому ведь на собственное население плевать с высокой колокольни, уничтожение украинцев ― это лишь сопутствующий ущерб, население собственной страны ему ничуть не жаль, и в этом все мы неоднократно могли убедиться. <...> „Орешником“ не попали [по Зеленскому], из-под удара украинских антикоррупционных органов выскользнул ― чего еще желать. Разве что, чтобы такой конфликт продолжался вечно», ― высказался Журавлев.

Парламентарий отметил, что удар российской армии по военным объектам Украины вряд ли заставит Зеленского и его западных союзников заключить мирное соглашение. Евросоюз продолжает оказывать Украине финансовую поддержку для ведения боевых действий, добавил собеседник.

Цепная реакция: в Раде один за другим заговорили о перемирии

Украинский депутат Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что стране отчаянно необходимо прекращение огня и подписание перемирия с Россией. Он добавил, что хрупкую позицию гражданам придется активно защищать от нападок радикальных политиков, которые зарабатывают на кризисе, «сидя в Праге».

«Просто хочу, чтобы каждый понимал, что, если он будет рассчитывать на то, что за него не промолчит другой, промолчат все. Пассивное большинство, мы в эту игру играем десятки лет и всегда проигрываем. Я бы хотел, чтобы, если все-таки появится шанс, все не молчали», — резюмировал депутат.

Бужанский призвал украинцев проявить гражданскую активность и не оставаться в стороне в переломный момент. Он добавил, что пассивное большинство слишком часто проигрывало «в подобные политические игры», поэтому сейчас необходимо сплотиться ради мирного будущего.

Также за подписание перемирия с Россией выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он заявил, что граждане должны заниматься мирными делами и семьями. По его словам, нужно сделать все возможное для скорейшего прекращения конфликта.

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров пришел к выводу, что в Верховной раде осознают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, украинские политики понимают, что Киев не в состоянии противостоять мощному арсеналу вооружений Москвы.

«Все осознают, что в случае применения всех видов вооружений, которые есть у России, финал Украины будет очевидным. Понимая, что эти провокации будут продолжаться и это все может закончиться фатально для всей Украины, звучат такие призывы: „Может быть, есть смысл на этом этапе остановить конфликт, сесть за стол переговоров и о чем-то договориться, сохраняя контроль над оставшимися территориями“. Это с точки зрения их интересов вполне прагматичный подход», ― сказал Килинкаров.

Экс-нардеп подчеркнул, что у Украины есть два пути для завершения конфликта: капитуляция или достижение мирного соглашения. Но у Киева нет шансов изменить ход боевых действий в свою пользу, добавил собеседник.

Майский сюрприз: в столичный регион идет снег

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что мокрый снег может пойти на окраинах Московского региона в четверг, 28 мая. По его словам, осадки при этом обойдут стороной саму столицу.

«В четверг в тыл циклона задует „костяной“ северо-западный ветер и поступит „мешок“ арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до +2–5, а днем, в условиях унылого пасмурного неба и проливных дождей, термометр покажет +5–8 — такой цепкий холод обычно бывает в октябре», — рассказал Тишковец.

Гидрометцентр РФ тем временем спрогнозировал, что в течение следующей рабочей недели в Москве будут идти дожди. При этом температура воздуха в сравнении с минувшей рабочей неделей понизится.

«Небольшой, местами умеренный дождь прогнозируется в дневные часы ближайших пяти суток, в ночное время дожди тоже ожидаются, но большей частью небольшие», — отметили в учреждении.

