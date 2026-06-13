Затопленные улицы, падающие деревья: последствия мощного ливня в Москве

После аномальной жары на столичный регион обрушился мощный ливень. Что известно о последствиях непогоды, сколько продлятся дожди в Москве?

Что известно о последствиях ливней в Москве и Московской области

В отдельных районах Москвы выпало до половины месячной нормы осадков, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства города. Наибольшее количество дождей отмечено в Северо-Западном, Восточном, Зеленоградском, Северном и Северо-Восточном административных округах.

Специалисты «Мосводостока» открывают водоприемные решетки, чтобы обеспечить самотечный отвод воды, при необходимости задействуется откачивающая техника. В ряде районов сверхинтенсивные осадки продолжаются.

Для борьбы с непогодой на улицах дежурят 300 бригад и 290 единиц техники. По данным МЧС, ливень, гроза, град и ветер до 17 м/с сохранятся в отдельных районах до 03:00 14 июня.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия мощного ливня. Жителей призывают быть осторожными и по возможности оставаться в помещении до улучшения погоды.

Telegram-каналы сообщают, что из-за сильного ливня на востоке Москвы в Гольяново затопило несколько автомобилей, они оказались заблокированы. Спасатели эвакуировали пассажиров.

В другом месте из затопленного автомобиля спасли троих детей и двоих взрослых. Им оказывают помощь. Вода поднялась почти до стекол еще трех машин. Всех, кто был внутри, успели эвакуировать в безопасное место.

Telegram-каналы сообщают, что из-за сильного ливня на востоке Москвы в Гольяново затопило несколько автомобилей, они оказались заблокированы. Спасатели эвакуировали пассажиров.

В другом месте из затопленного автомобиля спасли троих детей и двоих взрослых. Им оказывают помощь. Вода поднялась почти до стекол еще трех машин. Всех, кто был внутри, успели эвакуировать в безопасное место.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что на востоке столицы затопило паркинг из-за сильного ливня.

«Сильный ливень привел к подтоплению подземного паркинга на востоке столицы. Вода затопила парковку в жилом комплексе на Щелковском шоссе, 92А, к1. <...> Уровень воды в паркинге значительно поднялся, затруднив доступ к автомобилям», — говорится в публикации.

По сообщениям СМИ, в Кузьминках произошло затопление торгового центра «Высота». Вода хлынула внутрь здания, попадая на головы посетителей.

Кроме того, автомобилистам приходится пересекать Кутузовский проспект вброд. Несколько машин даже застряло в потоке воды, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Также сильно затопило Новый Арбат и Ленинградский проспект.

В соцсетях очевидцы также публикуют кадры непогоды в Москве. На некоторых роликах видно, как падают деревья, на других запечатлено, как москвич на сапборде подплывает к затопленным автомобилям, в Останкинскую башню ударяет молния, а на пересечении МКАД и Щелковского шоссе автобусы и машины медленно плывут по дороге.

Когда в Москве закончатся дожди

Как писал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на смену жаре придут дожди, а столбики термометров на следующей неделе упадут на 10 градусов, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По сравнению с уходящим аномально жарким периодом температура понизится примерно на 10 градусов, средний температурный фон в ближайшую пятидневку ожидается на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — написал синоптик.

В воскресенье, 14 июня, днем температура поднимется до 19-21 градуса. В понедельник в регион придет тыловая часть обширного циклона из Северной Атлантики. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура будет близка к норме — около 20-22 градусов тепла после полудня.

Во вторник пройдут дожди, температура поднимется до +19-21 градуса. В среду циклон начнет смещаться на север, продолжая приносить дожди. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Четверг также принесет короткие дожди местами и чуть больше 20 градусов тепла.

«Дожди возможны в каждый из дней предстоящей пятидневки, а первые 2–3 дня этого срока — еще и с грозами. Однако они будут не продолжительными, а летними — кратковременными, с ливневым характером», — уточнил Леус.

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