Погода в Москве в воскресенье, 14 июня: ночная прохлада и дожди с грозами

Погода в Москве в воскресенье, 14 июня: ночная прохлада и дожди с грозами

В Москве и Московской области завтра, 14 июня, воздух прогреется только до +23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 14 июня

По словам Михаила Леуса, в воскресенье в Москву придет волна небольшого похолодания.

«В воскресенье жара спадет — пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями, — ожидается до 9 мм осадков. Ночью — от +12 до +15 градусов, после полудня посвежеет до +20–23 градусов», — отметил синоптик.

По информации метеорологических центров, в ночь с 13 на 14 июня воздух в российской столице остынет до +13 градусов, а по области, особенно на низменных участках рельефа, столбики термометров могут кратковременно опуститься до +11 градусов. Вблизи водоемов и вдоль русел малых рек возможны легкие туманы, которые рассеются практически сразу после восхода солнца. Утром термометры покажут +13–16 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Днем столбики термометров достигнут +18–20 градусов, а максимальная дневная температура составит +24 градуса, в центре мегаполиса локально может быть на 1–2 градуса теплее. Ожидаются осадки в виде дождя и грозы. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июня в Санкт-Петербурге воздух в дневные часы прогреется только до +18 градусов.

«14 июня облачная с прояснениями погода. Ночью дожди, местами ливни, в первой половине ночи местами грозы, днем кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-восточный, южный, умеренный. Температура днем — от +19 до +21 градуса. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем — слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, в ночь на 14 июня в черте города столбики термометров опустятся до +7–10 градусов, в пригородах и низинах возможны показатели до +9 градусов. Местами вдоль Невы и на Карельском перешейке образуется легкий туман. Ветер юго-западный, слабый, 2–4 метра в секунду. Возможны осадки и грозы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

К 10:00 мск воздух прогреется до +13–16 градусов. Днем максимальная температура в Северной столице составит около +19–22 градусов, в центре города возможно до +23 градусов. Ветер сменится на южный, оставаясь легким, 3–6 м/с. Относительная влажность понизится до комфортных 55%. Атмосферное давление стабилизируется на высоких отметках — 761–764 миллиметра ртутного столба.

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