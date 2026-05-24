Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 09:26

Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие

В Верховной раде высказались за неотложное завершение конфликта с Россией

Максим Бужанский
Украинский народный депутат Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что стране отчаянно необходимо прекращение огня и подписание перемирия с Россией. В своем Telegram-канале он добавил, что хрупкую позицию гражданам придется активно защищать от нападок радикальных политиков, которые зарабатывают на кризисе, «сидя в Праге».

Просто хочу, чтобы каждый понимал, что если он будет рассчитывать на то, что за него не промолчит другой, промолчат все. Пассивное большинство, мы в эту игру играем десятки лет, и всегда проигрываем. Я бы хотел, чтобы если все-таки появится шанс, все не молчали, — резюмировал депутат.

Бужанский призвал украинцев проявить гражданскую активность и не оставаться в стороне в переломный момент. Он добавил, что пассивное большинство слишком часто проигрывало «в подобные политические игры», поэтому сейчас необходимо сплотиться ради мирного будущего.

Перед этим за подписание перемирия с Россией выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он написал, что граждане должны заниматься мирными делами и семьями. По его словам, нужно сделать все возможное для скорейшего прекращения конфликта.

