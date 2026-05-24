Украинский народный депутат Алексей Гончаренко призвал власти Украины приложить все усилия для прекращения конфликта с Россией. В своем Telegram-канале он написал, что граждане должны заниматься мирными делами и семьями.

Мир, а не ракеты. Нужно делать все, чтобы это остановилось, — высказался парламентарий.

Украинское издание «Страна.ua» добавило, что обращение политика появилось на фоне объявления очередной воздушной тревоги в Киеве. Минобороны РФ не комментировало происходящее.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва открыта к продолжению переговоров с Украиной. По его словам, они будут заключаться на основе соглашений, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

Глава российского МИД Сергей Лавров при этом сообщал, что Россия в ходе специальной военной операции намеренно избегает чрезмерного разрушения территорий, населенных русскими людьми. Москва не применяет все доступное оружие, чтобы не усугублять страдания местного населения, которое нацисты пытаются подавить, отметил он.