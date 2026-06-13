Эпидемия ВИЧ в ВСУ, «охота» российских дронов: новости СВО на вечер 13 июня

Эпидемия ВИЧ в ВСУ, «охота» российских дронов: новости СВО на вечер 13 июня

ВИЧ-инфекция расползается по рядам ВСУ, еще один переданный Берлином Киеву Leopard 2 превратился в груду металлолома, а бойцы ВС РФ дронами сорвали скрытное перемещение вражеской пехоты. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 13 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Скрытное перемещение не спасло ВСУ от дронов российской армии в ДНР

Российские военные из группировки «Южная» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожили украинских солдат, пытавшихся скрытно переместиться, сообщило Министерство обороны России. На опубликованных ведомством кадрах видно, как расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем нанесли удары по живой силе противника.

Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов вражеские солдаты были уничтожены. Точное количество ликвидированных бойцов не уточняется.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минобороны отчиталось об успехах ВС России в Константиновке

Российские военные за минувшие сутки освободили 172 здания в городе Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также ликвидированы до 40 украинских солдат.

Штурмовые отряды 3-й и 8-й армий вместе с подразделениями 3-го армейского корпуса продолжают наступательные действия в Константиновке. Бойцы работают в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок, а также завершают зачистку Первомайского района.

Немецкий Leopard 2 ВСУ «сгорел на работе»

Украинские силы понесли значительные потери на участке фронта, где действует российская группировка «Южная», включая немецкий танк Leopard 2, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, общее число ликвидированных военнослужащих ВСУ на данном направлении достигло 115 человек.

Также противник лишился трех боевых бронированных машин и 13 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили три орудия полевой артиллерии украинской армии.

Ударные дроны и ракеты ВС России поразили тылы ВСУ

Российские военные нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам, задействованным украинской армией, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Также поражены пункты дислокации украинских формирований и базы иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. В результате атак уничтожены склады с боеприпасами и вооружением. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией, говорится в сообщении.

Град из ФАБ накрыл пункты базирования ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы РФ поразили два места дислокации украинских войск в Донецкой Народной Республике с помощью планирующих авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цели были обнаружены в ходе воздушной разведки.

По данным ведомства, один из ударов пришелся по расположению 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белицкое. Второй бомбовый удар был нанесен по пункту временной дислокации 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Щурово.

Волна ВИЧ накрыла украинские подразделения на двух направлениях

Случаи заражения военных ВИЧ-инфекцией выявили в украинских воинских частях на Харьковском и Купянском направлениях, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Харьковской военно-гражданской администрации. Инфицированные солдаты обнаружены в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, а также в 115-й и 116-й механизированных бригадах ВСУ.

В ВГА отметили, что из-за острого дефицита людей украинское командование смягчило требования к годности призывников. Теперь в ряды армии попадают практически все, включая пациентов с хроническими заболеваниями и ВИЧ-положительных, при условии стабильного состояния или бессимптомного течения болезни.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Офицеров ВСУ заподозрили в сокрытии потерь бригады в Харьковской области

Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области отменило запланированную онлайн-встречу с родственниками пропавших без вести военнослужащих, сообщили российские силовые структуры. По информации источника, близкие солдат связывают это решение с нежеланием офицеров отвечать на острые и неудобные вопросы.

В российских силовых структурах уточнили, что родственники бойцов ВСУ уверены: отмена вызвана именно стремлением скрыть реальные масштабы потерь в бригаде. По сведениям источника, потери личного состава в подразделении достигают значительных величин.

Читайте также:

Путин лично озвучил последние новости с СВО

Пленный боец ВСУ раскрыл, какой регион Украины хочет в Россию

Толпа женщин отбила юношу у украинских военкомов