Российский космонавт назвал «вульгарщиной» скафандры от Prada

Летчик-космонавт Федор Юрчихин в интервью ТАСС назвал вульгарностью скафандр, разработанный модным домом Prada. По словам Героя России, нужно поднимать интерес молодежи к космонавтике достижениями, а не ярким снаряжением.

Для меня космос и космонавтика — это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. Что первично и что вторично — привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина, — отметил Юрчихин.

Ранее компания Axiom Space и модный дом Prada представили костюм, который астронавты должны надевать под скафандр для вентиляции. Он оснащен системой трубок, которые расположены на местах основных групп мышц человека.

В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что к концу 2026 года количество космических классов в отечественных школах приблизится к 500. По словам специалиста, сейчас в России действует более 420 таких профильных учебных групп.