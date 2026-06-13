На ЗАЭС раскрыли состояние станции после атаки ВСУ Безопасность ЗАЭС обеспечена после атаки ВСУ на транспортный цех станции

Работа Запорожской АЭС контролируется персоналом, безопасность эксплуатации обеспечена, сообщается в канале ЗАЭС в МАКС. Отмечается, что системы функционируют в нормальном режиме, радиационный фон находится в пределах естественных значений после удара ВСУ по транспортному цеху.

Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений, — сказано в сообщении.

Ранее администрация станции сообщила, что украинские вооруженные силы атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции. В результате атаки повреждены автомобили, топливораздаточные колонки и остекление здания.