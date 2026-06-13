На Западе сочли вспышку Эболы «генеральной репетицией»

Вспышка вируса Эбола в Конго рассматривается как предвестник глобальной пандемии, пишет Financial Times. Отмечается, что международное финансирование глобального здравоохранения быстро сокращается, а доверие людей к науке и многосторонним решениям колеблется.

Эта вспышка возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения. Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению, которое возникло после COVD-19. Если когда-либо и было время для достижения успеха в области глобального здравоохранения, то это время настало, — заявил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики.

В материале отмечается, что распространяющийся в Конго вирус Эбола относится к типу Бундибуджио — он ранее фиксировался лишь в ходе двух предыдущих вспышек Эболы. Существующие методы диагностики, а также лекарства и вакцины неэффективны против этого штамма, что существенно затрудняет его выявление и сдерживание.

Ранее глава европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что риск распространения лихорадки Эбола по Европе остается низким. По его словам, нет оснований менять планы болельщикам, собирающимся на чемпионат мира по футболу в Канаде, Мексике и США.