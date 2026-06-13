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13 июня 2026 в 13:30

Пленный боец ВСУ раскрыл, какой регион Украины хочет в Россию

Пленный боец ВСУ Тарасенко: жители Сумской области хотят присоединиться к России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Значительная часть жителей Сумской области выступает за присоединение региона к России, сообщил на допросе пленный украинский военнослужащий Леонид Тарасенко, сдавшийся подразделениям российской группировки войск «Север». По словам Тарасенко, которые передает РИА Новости, он отправился служить в силы территориальной обороны, так как в противном случае у него не было бы средств к существованию и возможности содержать пожилых родителей.

Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию, — сказал он.

Ранее представитель российских силовых структур сообщил, что элитное украинское подразделение — 1-я отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна — понесло значительные потери в районе населенного пункта Бачевск в Сумской области. Данное соединение было создано в марте 2022 года в городе Житомире и входит в структуру Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что десятки украинских военнослужащих числятся пропавшими без вести в районе села Храповщина в Сумской области. По данным собеседника, украинское командование усиливает свои подразделения на этом участке фронта в связи со сложившейся оперативной обстановкой.

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