Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 14:02

Путин поставил важную задачу Приазовью

Путин заявил, что ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен значительно вырасти благодаря реализации стратегии развития данного региона, сообщил на совещании президент России Владимир Путин. Упомянутая стратегия охватывает исторические регионы Донбасса и Новороссии. Она призвана помочь расширению транспортной и туристической инфраструктуры.

Она (стратегия, — NEWS.ru) охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья, — заявил глава государства.

Также он добавил, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача, заявил Путин. Президент повторил, что необходимо не просто восстановить и отремонтировать все разрушенное и поврежденное. Требуется заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности.

Ранее Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности. При этом он поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.

Власть
Владимир Путин
новые регионы
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, на что нужно опираться в воспитании нового поколения
В США полгода не могут найти вора, который скрылся на беспилотном такси
Погода в Москве в воскресенье, 14 июня: ночная прохлада и дожди с грозами
В Дагестане завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе
Семилетний мальчик пропал на острове в Карелии во время отдыха с родителями
Россиянам рассказали, где можно отдохнуть этим летом
Двухлетний ребенок захлебнулся в выгребной яме под Красноярском
Подростка убили ради пакета с продуктами в Башкирии
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июня: где купить, цены
Мадьяр назвал «самую большую ложь» Орбана
Удары по мостам, налеты на мирных жителей: как ВСУ атакуют Россию 13 июня
Каноист из России впервые завоевал серебро на чемпионате Европы
Детский лагерь загорелся в российском регионе
«Россия была права»: в Кремле отреагировали на ложь о биолабораториях США
Автобус с людьми накрыло упавшим деревом в Подмосковье
Лидер армянской оппозиционной партии подал в суд на Пашиняна и телевидение
Путин поставил важную задачу Приазовью
Путин указал на сложности в развитии новых регионов
Известный телеведущий угодил под струю навоза
Минобороны показало кадры «охоты» на скрытных бойцов ВСУ
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.