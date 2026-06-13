Путин поставил важную задачу Приазовью

Ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен значительно вырасти благодаря реализации стратегии развития данного региона, сообщил на совещании президент России Владимир Путин. Упомянутая стратегия охватывает исторические регионы Донбасса и Новороссии. Она призвана помочь расширению транспортной и туристической инфраструктуры.

Она (стратегия, — NEWS.ru) охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья, — заявил глава государства.

Также он добавил, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача, заявил Путин. Президент повторил, что необходимо не просто восстановить и отремонтировать все разрушенное и поврежденное. Требуется заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности.

Ранее Путин отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности. При этом он поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии.