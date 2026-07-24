С участника «схемы Блиновской» взыскали крупную сумму денег

Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млн рублей с Романа Миняева, бывшего единственного участника и гендиректора компании «Сириус», входившей в схему дробления бизнеса блогера Елены Блиновской, сообщает РИА Новости. Заявление подала финансовый управляющий «королевы марафонов».

По данным представителя финуправляющего Марии Ознобихиной, эти деньги Миняев получил в 2021 году пятью платежами от ООО «Сириус» под видом дивидендов, однако компания не имела права выплачивать дивиденды, потому что не вела самостоятельной хозяйственной деятельности. Суд обязал возвратить эти деньги, так как перечисление этой суммы было незаконно.

Ранее стало известно, что блогеру Елене Блиновской после освобождения, вероятно, придется проживать по месту регистрации — в квартире ее родителей в Москве. Речь идет о квартире площадью 36,4 кв. м на Шаболовской.

До этого апелляционный суд вернул отцу Блиновской Олегу Останину квартиру и имущество в Москве стоимостью 50 млн рублей. Суд отменил решение об изъятии апартаментов площадью около 80 квадратных метров в Четвертом Верхне-Михайловском проезде.