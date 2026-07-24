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24 июля 2026 в 19:05

«Насадил животом»: охранник разворотил нутро ребенка пикой забора

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Тольятти сегодня скончался 10-летний мальчик, который вечером 23 июля повредил внутренние органы об пику забора местного предприятия. Уголовное дело возбудили в отношении охранника организации. NEWS.ru рассказывает, что известно о ЧП.

«Дурачились»

Инцидент произошел вечером у забора предприятия «Энергосбыт Плюс» на улице Горького в Центральном районе города. Как рассказал источник NEWS.ru, мальчик гулял неподалеку вместе с ровесниками.

«Друзья рассказывают, что они дурачились и очки бросили через забор. Двое из их компании решили слазить туда, чтобы достать. Один паренек убежал, а этого охранник догнал, схватил. Он его схватил и насадил на забор два раза. А потом снял с забора и потащил в будку. Пока тащил, сломал ему ногу», — рассказал источник.

Telegram-канал «112» пишет, что двое мальчиков пролезли под забором, а погибший пытался перелезть через ограждение.

«Насадил животом несколько раз»

Позже в социальных сетях под новостью о происшествии появился отец ребенка, который обвинил в произошедшем сторожа и опубликовал фото металлического забора с острыми пиками.

«Эта сволочь убила моего 10-летнего сына. У него от органов живого места не осталось. Вот фото забора, на который его насадили животом несколько раз», — написал мужчина.

Ребенок скончался в местном стационаре. По данным источника NEWS.ru, пострадавшего хотели доставить в профильное медучреждение с помощью вертолета санавиации, но медики заключили, что ребенок не вынесет перелета.

Схватил за ноги

Во второй половине дня Следственный комитет опубликовал кадры с места происшествия и запись с допросом обвиняемого, который рассказывает об обстоятельствах злополучного вечера.

«На мой объект залезли трое пацанов. Я вышел, чтобы пресечь их действия. Двое убежали, а один попал на пику», — рассказывает охранник в кадре.

Мужчине инкриминируют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

«По версии следствия, вечером 23 июля 2026 года фигурант, находясь по месту работы у здания ресурсоснабжающей организации в городе Тольятти, увидев на охраняемой территории перебирающихся через забор детей, схватил одного из них за ноги и с силой потащил на себя. В результате 10-летнему мальчику прутьями забора были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на следующий день в лечебном учреждении. Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

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