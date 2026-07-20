Стало известно место проживания Блиновской после освобождения

Блогеру Елене Блиновской после освобождения, вероятно, придется проживать по месту регистрации — в квартире ее родителей в Москве, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении телеканала. Речь идет о квартире площадью 36,4 кв. м на Шаболовской. Предполагается, что именно там блогер будет жить первое время.

При этом уточняется: источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что у семьи могут оставаться и другие объекты недвижимости. В частности, речь идет о двух парковочных местах в ЖК «ЗИЛАРТ», что может указывать на наличие у семьи квартир в этом комплексе.

Ранее отец Блиновской Олег Останин сообщил, что после ее отправки в колонию он ни разу не виделся с дочерью лично. По его словам, пока им удавалось общаться только по телефону через стекло. Останин отметил, что у Блиновской в колонии остается мало свободного времени, а на досуге она читает книги. На вопрос об адаптации дочери к жизни в колонии отец блогера ответил, что человек привыкает к любым условиям.