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20 июля 2026 в 17:58

Стало известно место проживания Блиновской после освобождения

РЕН ТВ: Блиновской придется поселиться в квартире родителей на Шаболовской

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Блогеру Елене Блиновской после освобождения, вероятно, придется проживать по месту регистрации — в квартире ее родителей в Москве, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении телеканала. Речь идет о квартире площадью 36,4 кв. м на Шаболовской. Предполагается, что именно там блогер будет жить первое время.

При этом уточняется: источник, знакомый с материалами дела, сообщил, что у семьи могут оставаться и другие объекты недвижимости. В частности, речь идет о двух парковочных местах в ЖК «ЗИЛАРТ», что может указывать на наличие у семьи квартир в этом комплексе.

Ранее отец Блиновской Олег Останин сообщил, что после ее отправки в колонию он ни разу не виделся с дочерью лично. По его словам, пока им удавалось общаться только по телефону через стекло. Останин отметил, что у Блиновской в колонии остается мало свободного времени, а на досуге она читает книги. На вопрос об адаптации дочери к жизни в колонии отец блогера ответил, что человек привыкает к любым условиям.

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