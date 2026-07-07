Стало известно, смог ли отец Блиновской увидеться с дочерью SHOT: отец блогера Блиновской Олег Останин общался с дочерью только по телефону

Отец бывшей «королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин рассказал Telegram-каналу SHOT, что общался с дочерью только по телефону через стекло. Полноценно после того, как женщина оказалась в колонии, он с ней ни разу не виделся.

Были [свидания]: через стекло по телефону, — заявил Останин.

Он также рассказал, что у Елены Блиновской в тюрьме мало свободного времени. По его словам, она читает книги на досуге. На вопрос о том, как его дочь адаптировалась к жизни в колонии, Останин ответил, что человек привыкает ко всему.

Ранее объекты отца блогерши оставили под арестом. Суд принял такое решение для исполнения приговора о взыскании 587,6 млн рублей. По мнению инстанции, вопрос об имуществе должен решаться с учетом приговора.

Также стало известно, что сама Блиновская зарабатывает около 6,7 тыс. рублей в месяц в колонии во Владимирской области. Бывшая «королева марафонов» работает швеей. За полгода пребывания в тюрьме она накопила порядка 36 тыс. рублей. В феврале она зарабатывала меньше из-за болезни и неполного рабочего месяца.