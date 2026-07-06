Суд принял решение по объектам отца Блиновской

Девятый арбитражный апелляционный суд ужесточил решение первой инстанции, ранее признавшей право собственности отца блогера Елены Блиновской Олега Останина на ряд объектов недвижимости, сообщил ТАСС один из участников процесса. Апелляция сохранила арест на имущество Останина для исполнения приговора Савеловского районного суда по гражданскому иску государства к Блиновской о взыскании 587,6 млн рублей.

Апелляция пришла к выводу, что имущество и денежные средства Останина находятся под арестом в рамках уголовного дела. Этот арест был сохранен для исполнения приговора Савеловского районного суда в части гражданского иска государства к Блиновской о взыскании ущерба в размере 587,6 млн рублей. По мнению суда, вопрос о судьбе арестованного имущества должен решаться с учетом приговора по уголовному делу, а не путем изменения собственника в отдельном банкротном споре, — рассказал собеседник агентства.

В декабре 2025 года Блиновской был начислен имущественный налог на сумму 267 тыс. рублей, несмотря на конфискацию имущества. Из этой суммы около 97 тыс. рублей пришлись на автомобиль Lamborghini Urus. Сообщается, что задолженность погашается частично, а остаток долга с учетом пеней составляет около 197 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Блиновская, отбывающая наказание во Владимирской области, получает около 6,7 тыс. рублей в месяц. До задержания ежемесячный доход создательницы марафонов желаний оценивался примерно в 100 млн рублей.