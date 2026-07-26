«Это не очень правильно»: Патрушев объяснил отказ от военно-морского парада Патрушев: корабли ВМФ нужны для военных задач, а не для парадов

Корабли ВМФ России должны решать боевые задачи, а не участвовать в парадах, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Как передает ТАСС, именно так он прокомментировал отказ от проведения традиционного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2026 году.

Они должны заниматься боевыми вопросами, решать задачи, которые стоят, не напоказ выставлять себя, а решать задачи. Но, полагаю, что мы вернемся к парадам, но в ограниченном количестве. Если мы будем заниматься парадами — это не очень правильно. Корабли есть для того, чтобы решать военные задачи, — заявил Патрушев.

Вместе с тем Патрушев допустил возможное возвращение к парадам в будущем — но в ограниченном формате. Помощник президента подчеркнул, что считает правильным исходить из существующих реальностей, и выразил убежденность в том, что отсутствие кораблей на параде в нынешнем году — верное решение.

Ранее главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев сообщил президенту России Владимиру Путину, что атомная подводная лодка «Пермь» войдет в состав Военно-морского флота России до конца года. Он отметил, что она станет первым подводным крейсером, вооруженным гиперзвуковым комплексом «Циркон».