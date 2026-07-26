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26 июля 2026 в 17:38

Придавленный воротами мальчик скончался после пяти дней борьбы за жизнь

Умер мальчик, которому придавило голову воротами в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мальчик, которому придавило голову воротами на улице Коломенской в Санкт-Петербурге, скончался, сообщает 78.ru в Telegram-канале. По словам матери ребенка, он боролся за жизнь пять дней. Она добавила, что врачи сделали все возможное.

Ребенка больше нет. Он боролся, он пять дней боролся. Врачи делали все, что можно, — сказала она.

Ранее сообщалось, что ребенок пытался попасть на детскую площадку, в то время как местный житель заезжал на своем автомобиле на территорию двора. Водитель нажал на кнопку, чтобы открыть ворота. После этого створки придавили мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также было известно, что ребенок оказался в реанимации с тяжелыми травмами головы. Медики диагностировали у мальчика открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

До этого дорожный знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» упал на коляску с ребенком на улице Союзной в Курске. Малыша доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. После произошедшего прокуратура обратилась с иском в суд. С комитета ЖКХ требуют взыскать 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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