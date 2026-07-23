Дорожный знак рухнул на коляску с двухмесячным ребенком В Курске начался суд после падения дорожного знака на коляску с младенцем

Дорожный знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» упал на коляску с ребенком на улице Союзной в Курске, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Курской области. Ребенка доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ребенок был доставлен в приемное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму и осмотрен врачом-нейрохирургом, но диагноз не подтвердился. <...> Одна из осей коляски была повреждена, — сказано в сообщении.

После произошедшего прокуратора обратилась с иском в суд. Надзорное ведомство требует взыскать с комитета ЖКХ 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, прокуратура просит полностью возместить семье стоимость поврежденной коляски.

Ранее сотрудника управляющей компании в городе Кунгуре Пермского края приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о гибели пенсионерки от упавшей с крыши наледи. По данным прокуратуры, вовремя не очистил кровлю жилого дома на улице Ленина. В результате 27 марта произошел сход снега и наледи. Внизу оказалась пенсионерка, которая позже скончалась в больнице.