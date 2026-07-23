Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 12:51

Дорожный знак рухнул на коляску с двухмесячным ребенком

В Курске начался суд после падения дорожного знака на коляску с младенцем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дорожный знак «Выезд на дорогу с односторонним движением» упал на коляску с ребенком на улице Союзной в Курске, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по Курской области. Ребенка доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ребенок был доставлен в приемное отделение с подозрением на черепно-мозговую травму и осмотрен врачом-нейрохирургом, но диагноз не подтвердился. <...> Одна из осей коляски была повреждена, — сказано в сообщении.

После произошедшего прокуратора обратилась с иском в суд. Надзорное ведомство требует взыскать с комитета ЖКХ 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, прокуратура просит полностью возместить семье стоимость поврежденной коляски.

Ранее сотрудника управляющей компании в городе Кунгуре Пермского края приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о гибели пенсионерки от упавшей с крыши наледи. По данным прокуратуры, вовремя не очистил кровлю жилого дома на улице Ленина. В результате 27 марта произошел сход снега и наледи. Внизу оказалась пенсионерка, которая позже скончалась в больнице.

Регионы
Курск
прокуратура
дети
Курская область
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владелец «Крокуса» подал многомиллионный иск на «Ингосстрах»
Появились кадры упавшего в Подмосковье самолета
«Лицо убийц»: депутат об ударе ВСУ по свадьбе в центре Белгорода
Секретарь горкома КПРФ погиб при атаке ВСУ на Белгород
Дрон ВСУ прицельно ударил по водителю «Луганскэнерго»
Силы ПВО уничтожили 480 дронов ВСУ
Лурье объяснила проблему с блокировкой счетов
В Кремле ответили на обвинения в причастности РФ к ударам по объектам США
Бастрыкин раскрыл число осужденных в России украинских военных
SHAMAN сжег свои легендарные кожаные штаны в русской печи
Военный самолет рухнул в Подмосковье
Турецкая авиакомпания не пустила россиянку с шенгеном в Италию
Сухогруз с углем подвергся атаке беспилотника в Черном море
ЕС принял самый крупный пакет санкций против России
Цены на популярный у россиян продукт взлетели до рекордных значений
Адвокат раскрыл, как вовремя распознать мошеннические вакансии за границей
Адвокат раскрыл, что должен сделать хозяин напавшего на внука Донцовой пса
Девушка угостила украинских военных «взрывными» бургерами
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 23 июля: где можно заправиться
Раскрыто, во сколько выросли установки приложений VK в RuStore
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.