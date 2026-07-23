Ozon увеличил финансовую поддержку для ПВЗ

Ozon увеличил финансовую поддержку новых партнеров, открывающих пункты выдачи заказов. Максимальный срок финансовой помощи увеличили до 12 месяцев — раньше он составлял девять. Теперь максимальная сумма, на которую может рассчитывать предприниматель, составляет 5 млн 280 тыс. рублей вместо прежних 4,5 млн рублей.

Сеть пунктов выдачи Ozon полностью партнерская, а 95% клиентов приходят за своими заказами в ПВЗ. Для многих владельцев именно первые месяцы после открытия становятся самыми сложными: нужно вложиться в аренду, оборудование, персонал, а поток посетителей только формируется. Поэтому мы решили увеличить сроки поддержки, чтобы дать нашим партнерам больше времени на раскачку, — отметил руководитель департамента развития ПВЗ Ozon Савелий Бабин.

Расширение программы позволяет обеспечить стабильную доступность товаров и поддержку предпринимателей по всей стране, в том числе в малых городах и селах. По итогам первого квартала 2026 года количество ПВЗ Ozon превысило 85 тыс. точек, охватывающих 130 млн жителей России доставкой в пешей доступности. При этом почти половина пунктов расположена в местах с населением до 50 тыс. человек.

Размер поддержки определяется с учетом географического расположения и формата пункта выдачи. В первые два месяца выплаты производятся в безусловном порядке при соблюдении партнером установленных требований. Для дальнейшего получения помощи нужно обеспечить минимальный оборот по заказам. Начисление поддержки осуществляется с момента начала выдачи заказов. Для пунктов, открытых до 15 августа, действуют специальные условия: повышенный тариф до 10% от оборота ПВЗ в течение трех месяцев.

Ранее команда Ozon выяснила, что 92% россиян предпочитают забирать покупки именно в ПВЗ, тогда как курьерскую доставку выбирают лишь 3%, а постаматы — 4%. Целых 42% респондентов испытывают праздничное настроение, отправляясь в пункт выдачи за долгожданной покупкой, а почти каждый третий (32%) называет любой поход в ПВЗ «маленьким событием».