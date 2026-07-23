Двух сотрудниц сочинского детсада задержали за истязание детей

В Сочи задержаны воспитатель и учитель-дефектолог детского сада по делу об истязании детей, сообщили в СК РФ по Краснодарскому краю. Информация о применении физического насилия в одном из учреждений города появилась в местных СМИ, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следователем задержаны 54-летняя воспитатель и 39-летняя учитель-дефектолог. Им предъявлено обвинение в истязании малолетних. Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по их воспитанию, — говорится в сообщении.

По версии следствия, педагоги систематически дергали детей за волосы, повышали голос и оскорбляли их. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту истязания ребенка в частном детсаду в Ингушетии. В Сети нашли видео, на котором воспитательница избивала восьмилетнего воспитанника в детсаду села Кантышево.