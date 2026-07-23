Украине предсказали продовольственный кризис

На Украине начнутся перебои с поставками продовольствия, высказал мнение бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на своем YouTube-канале. Он объяснил грядущий кризис приостановками захода судов в украинские порты Одесса, Черноморск и Южный.

Впереди очень непростое время с точки зрения обычной бытовой жизни. <...> Теперь начнутся перебои [с продовольствием], — заявил Кулеба.

Ранее о проблеме заявил министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий. С его слов, владельцы судов решили прекратить заходы в украинские порты, хотя власти не вводили никаких ограничительных мер. Высоцкий подчеркнул, что еще до этого в порты заходили четыре-пять судов.

Кроме того, Вооруженные силы России установили полный контроль над путями снабжения ВСУ на Запорожском направлении. Сообщается, что десантники при помощи FPV-дронов не дают противнику получить дополнительные боеприпасы, технику, топливо и продовольствие. Беспилотники бьют по машинам прямо во время движения. Украинская армия также не может перебросить на направление личный состав.