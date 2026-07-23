В деле о крупнейшей сети «бумажного» НДС появился новый поворот

За рубежом задержали предполагаемого организатора крупнейшей сети «бумажного» НДС, сообщает РБК со ссылкой на правоохранительные органы. По информации журналистов, сейчас организуется работа по экстрадиции подозреваемого в Россию.

В издании рассказали, что задержанный может быть учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, который связан с информационными технологиями и вычислительной техникой. Журналисты сообщили, что он также может владеть ООО «Справочная 055» в том же городе, которая занимается налоговым консультированием.

Ранее сообщалось, что в деле «бумажного» НДС появились новые эпизоды. Отмечалось, что в нем фигурировали более 20 человек из разных регионов России, их привлекли за уклонение от уплаты налогов через липовые сделки с однодневками на крупнейшей платформе для оборота.

До этого Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте троих обвиняемых по делу о создании крупнейшей площадки «бумажного НДС». Ущерб бюджету Российской Федерации от этой схемы оценивается в 1 трлн рублей.