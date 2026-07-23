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23 июля 2026 в 11:26

В деле о крупнейшей сети «бумажного» НДС появился новый поворот

Правоохранители задержали предполагаемого организатора схемы с липовым НДС

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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За рубежом задержали предполагаемого организатора крупнейшей сети «бумажного» НДС, сообщает РБК со ссылкой на правоохранительные органы. По информации журналистов, сейчас организуется работа по экстрадиции подозреваемого в Россию.

В издании рассказали, что задержанный может быть учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, который связан с информационными технологиями и вычислительной техникой. Журналисты сообщили, что он также может владеть ООО «Справочная 055» в том же городе, которая занимается налоговым консультированием.

Ранее сообщалось, что в деле «бумажного» НДС появились новые эпизоды. Отмечалось, что в нем фигурировали более 20 человек из разных регионов России, их привлекли за уклонение от уплаты налогов через липовые сделки с однодневками на крупнейшей платформе для оборота.

До этого Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте троих обвиняемых по делу о создании крупнейшей площадки «бумажного НДС». Ущерб бюджету Российской Федерации от этой схемы оценивается в 1 трлн рублей.

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