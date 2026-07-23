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23 июля 2026 в 13:47

Раскрыты детали эвакуации мирных жителей из Константиновки

Бойцы ВС РФ эвакуируют мирных жителей из Константиновки и оказывают им помощь

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военные эвакуируют мирное население из Константиновки в ДНР, сообщил замкомандира подразделения войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Устье. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, бойцы оказывают жителям всестороннюю помощь, включая обеспечение продуктами.

В данный момент у нас уже идет этап вывода гражданского мирного населения из Константиновки. Занимаемся этим довольно плотно. Ведем всегда по «птичкам», помогаем им, обеспечиваем также провизией по ходу их действий, пока они выходят. Оказываем им любую помощь и содействие для того, чтобы они благополучно добрались, — рассказал военнослужащий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти угрожали жителям Константиновки лишением родительских прав и принудительно эвакуировали детей, пока город не освободили российские военные. По ее словам, перед украинскими силовиками была поставлена задача любой ценой вывезти всех детей из населенного пункта.

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