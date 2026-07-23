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23 июля 2026 в 13:54

Суд Иркутской области вынес приговор мужчине за убийство 20-летней давности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Иркутской области суд вынес приговор 45-летнему мужчине за убийство 33-летней женщины, которое произошло 20 лет назад в одной из квартир Ангарска, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на прокуратуру региона. Мужчина, зарезавший жертву, долгое время скрывался на Камчатке, где неофициально работал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденному назначено ограничение свободы на два года после освобождения из колонии, — отметили в прокуратуре.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в феврале этого года во время служебной командировки в Камчатский край. Осужденный полностью признал вину и раскаялся.

Ранее житель Дагестана получил 25 лет колонии строгого режима за убийство по найму, совершенное в 2012 году. Приговор по уголовному делу вынес Верховный суд Республики Дагестан.

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