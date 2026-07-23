Володин заявил об изменении ситуации с топливом в России

Володин заявил об изменении ситуации с топливом в России Володин: ситуация с обеспечением топлива в регионах начала улучшаться

Ситуация с обеспечением топливом в России начала улучшаться, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что в регионах начались поставки горючего сельхозпредприятиям, передает ТАСС.

В регионах, мы через обратную связь видим, начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы, — сказал Володин.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.