Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 13:55

Володин заявил об изменении ситуации с топливом в России

Володин: ситуация с обеспечением топлива в регионах начала улучшаться

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация с обеспечением топливом в России начала улучшаться, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что в регионах начались поставки горючего сельхозпредприятиям, передает ТАСС.

В регионах, мы через обратную связь видим, начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы, — сказал Володин.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в России начинает улучшаться благодаря принятым правительством мерам стабилизации рынка. По его словам, во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.

Власть
Госдума
Вячеслав Володин
топливо
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, изменят ли ВС РФ тактику после слов Рубио о провале в Анкоридже
Бастрыкин назвал удар ВСУ по музею в Крыму посягательством на культуру
Банк «Россия» потребовал признать «Евротранс» банкротом
Москвич отдал мошенникам сейф с деньгами и ценностями на 71 млн рублей
Сомнолог предостерег от самостоятельного приема мелатонина
Два мирных жителя пострадали при новых атаках ВСУ на Белгородскую область
Суд отказался отменять посмертный приговор отцу сестер Хачатурян
Удары возмездия ВС РФ по Украине 23 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Погода в Москве в пятницу, 24 июля: мелкий дождь, облачность и жара до +25
Россиянка помыла голову со скрабом и потеряла память
Путин назвал уникальную черту России
Появилась новая информация о взрыве в Егорьевске
«Все органы отключены»: раскрыто состояние придавленного воротами мальчика
Трагедия с военным вертолетом произошла в Чехии
Мать детоубийцы из Черняховска снова оказалась на допросе
Политолог оценил перспективы Федорова в противостоянии с Зеленским
Финэксперт объяснил, как вернуть деньги в случае ошибочного перевода
Москвичи ответили, довольны ли они капитальным ремонтом в столице
Врач объяснила, как не заразиться опасными паразитами на пляже
В «Острове Мечты» откроется мультимедийная улица с эффектом Naked Eye 3D
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.