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23 июля 2026 в 13:38

Вымогатели заманили жертву в кафе и требовали полмиллиона рублей

Сотрудники СОБРа и МВД задержали группу вымогателей в Москве и Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Подмосковье сотрудники СОБР «Гюрза» ГУ Росгвардии по Московской области совместно с полицией задержали группу мужчин, подозреваемых в вымогательстве крупной суммы денег, сообщили NEWS.ru в ведомстве. Злоумышленники пригласили в кафе в деревне Островцы бывшего работодателя — бригадира, у которого ранее трудился один из них, и в закрытой кабинке под вымышленным предлогом потребовали передать им 500 тыс. рублей.

Получив отказ, фигуранты отобрали у потерпевшего личные документы, пообещав вернуть их за выкуп. При силовой поддержке спецназа подозреваемые были задержаны по местам временного проживания в Москве и Люберцах. Ими оказались мужчины в возрасте от 33 до 37 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в России задержали 24-летнего Александра И., близкого друга рэпера Macan. Его и другого подозреваемого, Джамбулата О., обвиняют в похищении студента РУДН и вымогательстве. В начале июля, как полагает следствие, четверо молодых людей удерживали 18-летнего юношу в машине, угрожали ему и требовали 2 млн рублей, а в итоге получили 80 тыс. рублей криптовалютой.

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