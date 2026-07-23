Гибель трехлетнего ребенка, удар по свадьбе: атаки ВСУ на РФ 23 июля

В ночь на 23 июля над территорией России сбили свыше 220 украинских беспилотников. Четыре человека получили ранения при ударе по городу-спутнику ЗАЭС. Одной из целей для удара дронов ВСУ оказался склад маркетплейса. В Воронежской области в результате налета БПЛА погиб маленький ребенок. В ЛНР задержали троих шпионов. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами России сбили украинские беспилотники

В ночь на 23 июля дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Россией 223 украинских беспилотника, заявили в пресс-службе Министерства обороны. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 18 регионов страны. Силы ПВО ликвидировали БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.

Фрагменты украинского беспилотника, сбитого над Тулой, обнаружили на балконе многоквартирного дома, заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. О пострадавших не сообщается.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruп

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения в результате аварийного отключения, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов. Отключение затронуло обширные территории, точные причины выясняются.

В Туймазинском районе Башкирии российские военные отразили атаку беспилотников на промышленный объект. Пострадавших нет. Возгорание, возникшее после падения обломков БПЛА, ликвидируется, сообщил республиканский госкомитет по ЧС.

В Новоспасском районе Ульяновской области беспилотные летательные аппараты атаковали объект топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор региона Алексей Русских. О пострадавших не сообщается.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Кто погиб и пострадал в результате атак украинских военных на регионы РФ

Один мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате удара FPV-дрона по «газели» в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Трагедия произошла в селе Первое Цепляево. Жертвой налета БПЛА стал пассажир автомобиля.

За прошедшие сутки украинские войска нанесли 157 ударов по Белгородской области, включая семь обстрелов из РСЗО, обстрелы из артиллерии и с применением авиации. Кроме того, были зафиксированы семь сбросов взрывных устройств с беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Ударам противника подверглись областной центр и 14 муниципальных образований.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Шуваева, средства ПВО нейтрализовали 177 украинских дронов. Помимо одного погибшего, девять человек получили ранения в результате атак

СМИ отмечают, что Вооруженные силы Украины атаковали здание ЗАГСа в центре Белгорода во время церемонии бракосочетания. По словам очевидцев, отскочивший осколок беспилотника попал в жениха, а у невесты от вспышки загорелось свадебное платье.

В результате вражеского удара травмы ног получили новобрачный и еще один мужчина, сообщают СМИ. Медики осмотрели пострадавших, от дальнейшей госпитализации они отказались.

В Минобороны пока не комментировали эти сведения.

Украинские военные нанесли удары по Энергодару, три женщины и мужчина получили тяжелые ранения, сообщил мэр города Максим Пухов.

«Первый удар был нанесен по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака пришлась на территорию магазина по улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения», — подчеркнул градоначальник.

Жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины на Крым стали два человека, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что пятеро жителей полуострова получили ранения.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине семейной пары в Кременной ЛНР. Мужчина погиб на месте, женщину-инвалида госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В городе Кременная в ЛНР на улице Интернациональной украинский дрон совершил прицельный сброс боеприпаса на гражданский автомобиль. В результате детонации мужчина 1963 года рождения погиб на месте, его супруга 1972 года рождения, инвалид II группы, получила тяжелейшие осколочные ранения живота и конечностей. Она госпитализирована в хирургические отделение местной ЦРБ», — написал он в Telegram.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали Воронежскую область

Ночные налеты дронов ВСУ на Воронежскую область привели к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, средства ПВО отражали атаку на гражданские объекты всю ночь.

Складу одного из маркетплейсов был нанесен ущерб в результате налета БПЛА, отметил губернатор. Уточняется, что были повреждены кровля и фасад складских зданий. Кроме того, в нескольких районах Воронежской области получили повреждения 11 частных и пять многоквартирных домов.

Жертвой атаки противника стал трехлетний ребенок. Родители малыша и еще один местный житель получили ранения различной степени тяжести, подчеркнул Гусев.

ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семье, потерявшей мальчика, окажет помощь кризисный психолог, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ангелина Севергина. По ее словам, родители не были госпитализированы и находятся дома. Погибший ребенок был единственным в семье.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как украинские диверсанты закидали гранатами дом пенсионерки в ДНР

В городе Родинское Донецкой Народной Республики украинские диверсанты закидали гранатами дом пожилой женщины, рассказала журналистам местная жительница. По словам очевидицы происшествия, диверсанты зашли в частный сектор и прошли мимо ее дома. В соседнем переулке они остановились у жилища, где проживала пенсионерка. Женщина не открыла дверь, после чего ей начали угрожать и бросили гранаты в ее дом.

По информации СМИ, пенсионерка не выжила. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

В ЛНР задержали троих россиян по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в ЛНР троих граждан России по подозрению в государственной измене. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчины собирали и передавали украинским спецслужбам сведения военного характера, а также информацию о социально-политической обстановке в регионе.

В ведомстве сообщили, что задержанными оказались жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 годов рождения. По версии следствия, каждый из них действовал самостоятельно, выполняя задания украинских спецслужб. Один из задержанных признался, что планировал сдавать баню в аренду российским военнослужащим, чтобы записывать их разговоры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я упомянул о том, что строю баню для собственных нужд. Сотрудник Службы безопасности Украины заинтересовался», — сказал подозреваемый.

Второй задержанный признался на допросе, что согласился передавать данные о вооружениях и ополчении в Луганске. По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и попросил предоставить сведения о количестве ополченцев, штатном расписании и грузах. Эта информация требовалась украинской стороне для беспрепятственного пересечения контрольно-пропускных пунктов в ЛНР.

Третий фигурант дела сообщил, что за денежное вознаграждение передавал спецслужбам Украины данные о личном составе МВД в Луганске. В ФСБ уточнили, что на банковскую карту задержанному поступали деньги за оказанные услуги.

Читайте также:

Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 23 июля

Удары по Украине сегодня, 23 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Удар по ТЭК под Ульяновском, бои за Писаревку: новости СВО к утру 23 июля