В Башкирии рассказали об атаке БПЛА на промобъект

В Башкирии рассказали об атаке БПЛА на промобъект В Башкирии отразили атаку БПЛА на промобъект

Отражена атака беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе Башкирии, пострадавших нет, возникшее от падения обломков возгорание ликвидируется, сообщает республиканский госкомитет по ЧС. На месте работают все оперативные службы.

В республике отражена террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе. Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Трагедия произошла в селе Первое Цепляево. FPV-дрон атаковал «Газель», находившийся в ней пассажир скончался.

До этого украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На место прибыли экстренные службы, губернатор Алексей Русских взял ситуацию на личный контроль.

В результате ночного удара БПЛА по Республике Крым погиб один мирный житель. Как уточнил глава региона Сергей Аксенов, еще четверо граждан пострадали, среди раненых — двое детей. Местное правительство уже начало работу по оказанию помощи пострадавшим семьям.