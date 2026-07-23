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23 июля 2026 в 14:16

Суд арестовал челябинца за убийство 27-летней давности

Суд арестовал жителя Челябинска за убийство знакомого в 1999 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Челябинске суд арестовал 53-летнего местного жителя по обвинению в убийстве знакомого в 1999 году, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона. Тело погибшего он закопал у Митрофановского кладбища, машину жертвы похитил.

Прокуратура Советского района Челябинска поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 53-летнему жителю Челябинска... Советский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — сказали в пресс-центре.

В прокуратуре уточнили, что убийство совершено из личных неприязненных отношений. Обвинение предъявлено по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).

В СУСК РФ по региону пояснили, что фигурант трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие преступления против личности. После исчезновения потерпевшего он переехал в Алтайский край и несколько раз отбывал наказание в местах лишения свободы. Подозреваемого задержали в Челябинской области, он дал признательные показания.

Ранее столичный СК возбудил уголовное дело об убийстве в отношении 48-летнего москвича, которого подозревают в расправе над знакомым. Инцидент произошел вечером 20 июля в квартире на 13-й Парковой улице. Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого тяжелым предметом по голове. Предположительно, орудием преступления стал топорик. От полученной травмы потерпевший умер на месте.

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