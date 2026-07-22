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22 июля 2026 в 13:11

Силовики уложили лицом в пол близкого друга известного российского рэпера

В России задержали близкого друга рэпера Macan за вымогательство у студента РУДН

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В России задержали близкого друга рэпера Macan — 24-летнего Александра И., пишет Telegram-канал «112». На опубликованных кадрах силовики врываются в частный дом, ломают дверь и кладут на пол двоих мужчин.

В материале говорится, что вместе с Александром задержали его ровесника Джамбулата О. — оба подозреваются в похищении студента РУДН и вымогательстве. Как отмечает издание, в апреле в доме Александра уже проходил обыск, тогда у фигурантов изъяли поддельные удостоверения МВД.

В публикации сказано, что в начале июля четверо молодых людей похитили 18-летнего студента и удерживали его в машине на протяжении четырех часов, угрожая уголовным делом за якобы найденные наркотики и вымогая 2 млн рублей. В итоге пострадавший перевел им 80 тыс. рублей криптовалютой.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против трех жителей Волгоградской области за похищение человека и вымогательство. Фигуранты уже арестованы, им инкриминируются преступления, совершенные группой лиц с применением оружия.

Россия
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