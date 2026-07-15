Трое россиян переоделись в силовиков и вымогали деньги у незнакомца

Следователи возбудили уголовное дело против трех жителей Волгоградской области за похищение человека и вымогательство, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Фигуранты уже арестованы, им инкриминируются преступления, совершенные группой лиц с применением оружия.

Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений) и пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере), — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 7 ноября 2025 года в Краснооктябрьском районе Волгограда они подошли к незнакомцу, предъявили поддельные служебные удостоверения и травматический пистолет, выдав себя за полицейских. Они потребовали от своей жертву пройти с ними, однако тот отказался.

Подозреваемые посадили мужчину в автомобиль и начали вымогать у него 400 тыс. рублей, угрожая статьей о наркотиках. Потерпевший созвонился с братом, однако тот не смог собрать требуемую сумму. Злоумышленники договорились о передаче денег на следующий день и отпустили заложника.

По данным канала ГУ МВД России по Волгоградской области в МАКСе, задержанным 23, 24 и 36 лет, а потерпевшему — 30 лет. Один из фигурантов был задержан полицией в Сочи, куда он уехал на заработки. В день совершения преступления он исполнял роль «задержанного» в автомобиле, чтобы усилить психологическое давление на жертву.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что трое обвиняемых из Белгородской области скоро окажутся на скамье подсудимых за махинации с деньгами, вымогательство и похищение участника спецоперации на Украине. У потерпевшего они забрали 2,5 млн рублей, а затем, угрожая оружием, потребовали еще 950 тыс. рублей.