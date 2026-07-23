Невролог ответил, какие обследования помогут избежать инсульта

МРТ, КТ и УЗИ необходимы при подозрении на риск возникновения инсульта, рассказал «Радио 1» главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин. Он отметил, что без показаний эти обследования проходить не требуется.

И действительно, например, магистральные сосуды шеи и головы, если там есть подозрение на присутствие стенозирующих бляшек, то раз в год это исследование надо делать, — рассказал Сутормин.

Невролог подчеркнул, что назначать исследования должен лечащий врач — при наличии факторов риска или симптомов. По его словам, для профилактики также важно соблюдать режим дня, контролировать артериальное давление и ритм сердца и следить за продолжительностью сна.

Ранее невролог Павел Хорошев рассказал, что качественное питание и полноценный ночной отдых станут лучшей профилактикой деменции. Он призвал вести здоровый образ жизни с малых лет и приучать к этому детей.