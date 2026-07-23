Секретарь горкома КПРФ погиб при атаке ВСУ на Белгород Секретарь горкома КПРФ Логвинов скончался при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

Вооруженные силы Украины ударили по автомобилю секретаря белгородского горкома КПРФ Александра Логвинова на заправочной станции в Белгороде, сообщили в пресс-службе фракции. В результате атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Александр Алексеевич всегда добросовестно и ответственно исполнял любые партийные поручения. Мы запомним его как коммуникабельного и неизменно доброжелательного человека, заряженного жизненным оптимизмом, — отметили в КПРФ.

Логвинов входил в состав Белгородского областного комитета КПРФ, неоднократно выдвигался кандидатом в депутаты различных уровней. Коммунисты выразили глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто его знал.

Ранее ВСУ атаковали здание ЗАГСа в центре Белгорода прямо во время проведения церемонии бракосочетания. По словам очевидцев, отскочивший осколок беспилотника попал в жениха, а у невесты загорелось свадебное платье.

До этого три человека получили ранения в результате атаки двух украинских БПЛА на коммерческий объект в Белгороде. Женщину и двоих мужчин транспортировали в больницу № 2.