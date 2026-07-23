«Такое не может быть постоянно»: Мостовой о матче ЦСКА — «Балтика»

«Такое не может быть постоянно»: Мостовой о матче ЦСКА — «Балтика» Мостовой: ЦСКА обыграет «Балтику» в первом туре РПЛ

ЦСКА обыграет «Балтику» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. ЦСКА и «Балтика» сыграют 24 июля - встреча откроет программу нового сезона чемпионата России.

Думаю, что все же ЦСКА. Предсезонка — это предсезонка. Да, ни одной победы, но такое не может быть постоянно, — сказал Мостовой.

В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53). «Динамо» заняло седьмое место с 45 баллами.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что руководство ЦСКА пошло на риск, назначив на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова. По его словам, красно-синие не будут рассчитывать на место в тройке в этом сезоне РПЛ, но не упадут ниже шестой позиции.

До этого Масалитин заявил, что задача петербургского «Зенита» в каждом сезоне РПЛ — выиграть все. По его мнению, конкуренцию коллективу Сергея Семака могут составить «Спартак» и «Краснодар».