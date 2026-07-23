Россиянам рассказали, как мошенники цинично играют на нервах пенсионеров

Преступники обманывают пожилых людей, выдавая себя за их детей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, во время телефонного звонка аферисты запугивают жертву вымышленными происшествиями.

Аферисты звонят пожилым людям, представляясь их детьми или утверждая, что их близкий попал в аварию. Они заявляют, что для освобождения от ответственности или срочного лечения немедленно нужны деньги. Не прерывая разговор, аферисты направляют сообщника по указанному адресу за наличными. Часто жертва осознает обман только через несколько часов после передачи денег. Иногда злоумышленники сами имитируют голос «родственника», симулируя плач или последствия травмы, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники манипулируют людьми, искусственно вызывая у них панику. По словам доцента, мошенники настаивают на немедленных мерах для разрешения выдуманной проблемы. Специалист посоветовал в таких случаях сохранять спокойствие и перезванивать родственнику по реальному номеру телефона.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина потеряла 2 млн рублей, попавшись на уловки мошенников. После этого ее поместили в психиатрическую больницу. Родственники пытались убедить пенсионерку, что она стала жертвой обмана, но она не поверила им.