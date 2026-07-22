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22 июля 2026 в 13:56

Петербургская пенсионерка попала в психбольницу после обмана мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 2 млн рублей, а после оказалась в психиатрической больнице, сообщает Neva.today. Родственники пытались объяснить женщине, что она стала жертвой аферистов, но она им не поверила.

Сообщается, что под видом программы государственной поддержки и инвестиций мошенники убедили ее перевести средства. Сначала она перевела 750 тыс. рублей, взяв деньги в долг. Позже взяла кредит, оставив под залог квартиру, и успела отдать аферистам половину суммы — 1 млн рублей.

Оставшиеся средства были заблокированы после вмешательства сына потерпевшей. Сейчас родственники женщины пытаются получить информацию о ее состоянии.

Ранее в Казани задержали курьера мошенников. Его подозревают в краже 260 тыс. рублей у пожилой местной жительницы — позвонил пенсионерке и сказал, что ее дочь спровоцировала ДТП.

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