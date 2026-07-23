Финляндия увеличила закупки одного товара в России

Импорт из России в Финляндию в январе–апреле 2026 года достиг €285 млн (25,4 млрд рублей), основная часть стоимости пришлась на никель и сопутствующие товары, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные таможенной службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на €15 млн (1,3 млрд рублей).

По информации вещателя, в Финляндию по-прежнему ввозится продукция, не попадающая под антироссийские санкции. В количественном выражении лидирует используемый при производстве удобрений аммиак. Его импорт в ближайшее время, вероятно, сократится из-за санкций Евросоюза и введенных Россией экспортных пошлин на железнодорожные перевозки.

Ранее сообщалось, что Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска. Соответствующий документ поступил в Хельсинки 9 июля, хотя о данных планах финские власти узнали из СМИ еще в конце июня. Под ограничения попали КПП Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля в Карелии, Иматра — Светогорск в Ленинградской области, а также станции Выборг и Санкт-Петербург-Финляндский.