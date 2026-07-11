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11 июля 2026 в 17:48

Россия частично закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией

Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных пунктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения через несколько железнодорожных пунктов пропуска, передает Yle. Соответствующий документ поступил в Хельсинки 9 июля, хотя о данных планах финские власти узнали из СМИ еще в конце июня.

Под ограничения попали КПП Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля в Карелии, Иматра — Светогорск в Ленинградской области, а также станции Выборг и Санкт-Петербург-Финляндский. В финском МИД отметили, что решение Москвы не окажет серьезного влияния на страну, поскольку ключевые грузовые перевозки осуществляются через пункт пропуска Вайниккала, который не затронут ограничениями.

На данный момент пункты пропуска на границе с Россией со стороны Финляндии закрыты по решению властей страны. Это сделано для предотвращения миграционного кризиса.

Ранее стало известно, что финские власти ввели ограничения на полеты над частью Финского залива из-за атак украинских беспилотников на территорию России. Меры приняты в связи с активностью БПЛА в регионе.

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