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06 июля 2026 в 11:22

В Хельсинки пояснили причину запрета полетов над Финским заливом

Yle: Хельсинки закрыли небо над Финским заливом из-за украинских дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Финляндии подтвердили, что ограничение полетов над частью Финского залива связано с атаками украинских беспилотников на территорию России, сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя Главного штаба финских ВС Йере Палданиуса. По его данным, ограничения введены из-за утренней активности БПЛА.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Финляндии ввели временные ограничения на полеты в восточной части Финского залива. Меры распространяются на полеты на высоте ниже 9,1 км. Ограничение действовали ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск).

До этого Силы обороны Финляндии объявили о введении временных ограничений на передвижение воздушных и морских судов в восточной части Финского залива из-за ВСУ. Ограничения вступили в силу утром 4 июля. Представитель Генерального штаба Финляндии Йере Палданиус пояснил, что меры были приняты в качестве предосторожности из-за украинских беспилотников, направленных в сторону России.

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