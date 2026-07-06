Сосед России ввел ограничения на полеты

Авиационные власти Финляндии ввели временные ограничения на полеты в восточной части Финского залива, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Меры распространяются на полеты на высоте ниже 9,1 км. Ограничение действует ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск). Власти не раскрывают причины введения данных ограничений.

В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 9,1 км, — заявил собеседник агентства.

Ранее Силы обороны Финляндии объявили о введении временных ограничений на передвижение воздушных и морских судов в восточной части Финского залива из-за ВСУ. Ограничения вступили в силу утром 4 июля. Представитель Генерального штаба Финляндии Йере Палданиус пояснил, что меры были приняты в качестве предосторожности из-за украинских беспилотников, направленных в сторону России.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов отмечал, что ВСУ могут запускать беспилотники в направлении Ленинградской области из международных вод Финского залива. По его словам, контролировать и перераспределять воздушное пространство над этой акваторией крайне сложно из-за соседства России с Финляндией и Эстонией.